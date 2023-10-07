رئيس مركز أبشواى : لا خسائر في الأرواح بحريق كنيسة مار جرجس

توجه المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي الي كنيسة مار جرجس للاطمئنان على السيطرة على الحريق وتحريك معدات الوحدة المحلية فوراً اذا استدعى الوضع ذلك وكذلك الاطمئنان على عدم وجود أي خسائر في الأرواح.

توجهت قوات الدفاع المدني بعدد 7 سيارات إطفاء من وحدة إطفاء ابشواي ووحدة إطفاء الفيوم ، وتم إخماد الحريق فوراً والتأكد من عدم وجود أي نيران مخفية أسفل الحريق وتبريد المكان بالكامل.

كما تواجدت قوات من مركز شرطة ابشواي بقيادة العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز الشرطة للتأكد من سبب نشوب الحريق والتأكد من سلامة المواطنين

كما وجه رئيس المركز مستشفى ابشواي المركزي بتواجد سيارات إسعاف بالموقع تحسباَ لوجود اي إصابات او اختناقات.

وصرح رئيس المركز أن الأضرار الناتجة عن الحريق تسببت في تلف الأثاث الموجود بقاعة الكنيسة وعدد ٤ شاشات والسجاد والمفروشات ، ولم تصل الأضرار الي الدور العلوي او المباني المجاورة.

وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلى أخطارا من مامور مركز شرطة سنورس بالحريق ، وتبين من التحقيقات نشوب حريق محدود داخل الكنيسة ، تم السيطرة عليه دون وجود أى اصابات .

انتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق.

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