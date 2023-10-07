عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز أبشواى : لا خسائر في الأرواح بحريق كنيسة مار جرجس

رئيس مركز ابشواى
رئيس مركز ابشواى اثناء تفقده اثار حريق الكنيسة

توجه المحاسب  خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي الي كنيسة مار جرجس  للاطمئنان على السيطرة على الحريق وتحريك معدات الوحدة المحلية فوراً اذا استدعى الوضع ذلك وكذلك الاطمئنان على عدم وجود أي خسائر في الأرواح.

توجهت قوات الدفاع المدني بعدد 7 سيارات إطفاء من وحدة إطفاء ابشواي ووحدة إطفاء الفيوم ، وتم إخماد الحريق فوراً والتأكد من عدم وجود أي نيران مخفية أسفل الحريق وتبريد المكان بالكامل.

كما تواجدت قوات من مركز شرطة ابشواي بقيادة العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز الشرطة للتأكد من سبب نشوب الحريق والتأكد من سلامة المواطنين

كما وجه رئيس المركز مستشفى ابشواي المركزي بتواجد سيارات إسعاف بالموقع تحسباَ لوجود اي إصابات او اختناقات.

وصرح  رئيس المركز أن الأضرار الناتجة عن الحريق تسببت في تلف الأثاث الموجود بقاعة الكنيسة وعدد ٤ شاشات والسجاد والمفروشات  ، ولم تصل الأضرار الي الدور العلوي او المباني المجاورة.

وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلى أخطارا من مامور مركز شرطة سنورس بالحريق ، وتبين من التحقيقات نشوب حريق محدود داخل الكنيسة ، تم السيطرة عليه دون وجود أى اصابات .

انتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة  على الحريق.

 

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم

 

9277ba32-7693-4cb0-b9b6-4a6880c15c49
9277ba32-7693-4cb0-b9b6-4a6880c15c49
e02976fb-795b-4218-9b23-19fbfec1c56a
e02976fb-795b-4218-9b23-19fbfec1c56a
f97bd38d-8cbe-4ce8-a565-8bbf6abc1b0d
f97bd38d-8cbe-4ce8-a565-8bbf6abc1b0d
44cefac9-e1de-4a90-a256-3667ce083af1
44cefac9-e1de-4a90-a256-3667ce083af1
الفيوم اخبار الفيوم مدينة ابشواي كنيسة مار جرجس مدير الامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

ترشيحاتنا

بعد خمسين عاما..خطاب نادر من أحد أبطال حرب أكتوبر إلى نجله

مسؤول أمريكي: بايدن عرض دعمه لإسرائيل في هذا الوقت العصيب

إلهام شاهين: مهاجمو مسلسل ألفريدو ميلشيات إلكترونية

7 مخالفات احذرها.. ننشر عقوبات الأزهر على الطلاب في المعاهد

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على قطاع غزة

شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ