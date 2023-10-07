متحدث حماس : مصر دائما بجانب الشعب الفلسطيني والمقاومة

‏قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن مصر دائما بجانبنا وبجوار كل العرب.

مضيفا ‏أن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يعتمد على روايات كاذبة وهو الذي يتحمل كل ما يحدث الآن.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي ‏"عمرو أديب"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن حماس من بدأت وأخذت زمام المبادرة وحققت هذا الإنجاز ولكن إسرائيل هي التي فجرت هذا الأزمة من البداية، مضيفا أن عدد الأسرى الإسرائيليين يصل الى العشرات وموجودين بالأنفاق.

‏وأضاف أن حماس وكتائب القسام تعمل دائما على تطوير إمكانياتها سواء أسلحة أو معدات للدفاع الشعب الفلسطيني.

ونوه أنه ‏هذه العملية كشفت أن العقل الفلسطيني العسكري ممتاز، ‏وأن حركة حماس قدمت نموذجا في التعامل مع الأسرى من الجانب الإسرائيلي بطريقة تتوافق مع كل القوانين الدولية.

وشدد ‏أن مصر وشعبها دائما ما يقفون بجوار الشعب الفلسطيني والمقاومة، وأنه يتوقع أن تدعمهم مصر في هذه الحرب، مؤكدا أن مصر دائما ما تدعم الدول العربية في مثل هذه الظروف.