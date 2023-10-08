كتائب القسام: جيش الاحتلال الإسرائيلي تساقط كالجراد أمام مقاتلينا

قال أبو عبيدة، المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تساقط كالجراد أمام مقاتلي المقاومة، وذلك خلال عملية طوفان الأقصى.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة له: "الكيان يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا، وتهديد غزة وشعبها لعبة خاسرة واسطوانة مشروخة، وأعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، السبت، إن الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية "لن يتكرر".

وأضاف الوزير الإسرائيلي بعد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر، أن الجيش الإسرائيلي سيغير وجه قطاع غزة لسنوات مقبلة، وتابع: "سنغير وجه الواقع في غزة لعدة سنوات من الآن".

في سياق آخر، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير فيصل بن فرحان شدد على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

وحض وزير الخارجية السعودي، أيضاً خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف، بحسب "واس".