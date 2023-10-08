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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أحدث أسعار BMW X6 M.. نيسان قشقاي بدون أوفر برايس وجمارك

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أحدث أسعار BMW X6 M الجديدة

تعتبر السيارة BMW X6 M الجديدة موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية البافارية من قسم الأداء الرياضي M في السوق المصري، حيث تتمتع بنظام دفع رباعي قوية وبأقة من أحد أنظمة الترفيه والتكنولوجيا.

 

للشراء من الخارج.. نيسان قشقاي بدون أوفر برايس وجمارك|اعرف أسعار الموديلات

تقدم العلامة التجارية اليابانية نيسان باقة متنوعة من السيارات الجديدة، ومن أشهر إصداراتها نيسان قشقاي الجديدة، والتي تعتبر أحد أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن المبادرة.

 

باقة 150 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بمواصفات مميزة

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

سعر فورد فوكس الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية الأمريكية فورد باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، من أشهرها فورد فوكاس، والتي تتوفر بـ 5 فئات السوق المصرية.

 

مبيعات BMW M ترتفع بنسبة 58% ومرسيدس G63 الأكثر مبيعاً من AMG

شهدنا أرقام مبيعات إيجابية لشركات صناعة السيارات خلال معظم عام 2023. مع بعض المساعدة الإضافية من المحللين في JATO Dynamics، اكتشفنا حقيقة مثيرة للاهتمام بشكل خاص والتي تأتي بمثابة مفاجأة. تحقق السيارات الفاخرة عالية الأداء أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، وبشكل خاص في أوروبا. وهناك علامة تجارية واحدة تقف أعلى بكثير من البقية.

 

 

 

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