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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: أعداد المدنيين الأسرى لدى حماس غير مسبوق

أرشيفية
أرشيفية

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن هدفه الرئيسي الآن هو "إعادة السيطرة" على الأوضاع، وأضاف أن عدد المدنيين الذين أسرتهم حركة حماس "كبير".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إنه "أمر غير مسبوق في تاريخنا أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من المواطنين الإسرائيليين في أيدي حماس".

وأضاف: "هذه أرقام لم نشهدها من قبل، وهي غير مسبوقة، وستجبر إسرائيل على رد فعل غير مسبوق، ويمكنني أن أؤكد لكم أن الجيش الإسرائيلي سيركز على استعادة كل إسرائيلي".

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يذكر أن حركة حماس قالت إنها أسرت جنودا إسرائيليين بالقرب من حدود غزة خلال هجومها المفاجئ والذي وقع فجرا، حيث أطلقت صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال أبوعبيدة المتحدث باسم "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" إن "الإسرائيليين الذين تم أسرهم في جميع محاور غزة"، وحذر من "أي هجوم على المدينة".

وأضاف المتحدث، في رسالة صوتية مسجلة، أن "تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة"، وتابع أن "جميع الأسرى الإسرائيليين متواجدون في كافة محاور قطاع غزة، وما يحدث لأهل قطاع غزة سيحدث لهم، واحذروا من الحسابات الخاطئة".

وأعلنت "كتائب عز الدين القسام"، في وقت سابق، أنها أسرت "عشرات" الإسرائيليين خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته السبت.

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