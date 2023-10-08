الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 313 وإصابة 1990 آخرين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، استشهاد 313 شخصا وإصابة 1990 آخرين، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قالت القناة 12 العبرية، إن أعداد الوفيات بلغت 350 شخصا منذ بدء القتال وحتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل القناة 13 العبرية، ألموج بوكير اليوم الأحد، إن شرطة الاحتلال أعطت تعليماتها لمستوطني سديروت، وطالبتهم بعدم مغادرة المنازل”. وأكد بوكير، أنه مازال هناك عدد كبير من رجال المقاومة الفلسطينيين في المدينة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن الاشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال تجددت في مقر الشرطة بمستوطنة "سديروت".

وأضافت القناة 12 العبرية، أن رجال المقاومة الفلسطينية تسللوا من جديد إلى منطقة إشكول.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أيضا، أن طائرة مسيرة تسللت بالقرب من مستوطنة نتيفوت.