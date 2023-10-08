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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات غدا

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي لحملة رئيس الوفد في انتخابات الرئاسة أن  الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرر  التقدم بأوراق ترشحه غدا الاثنين في تمام الساعه ١٢ ظهرا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وسيتحرك رئيس الوفد وبصحبته قيادات وأعضاء من حزب الوفد من مقر الحزب الرئيسي في تمام الساعه ١١ ونصف من صباح الغد.

وتوجه صباح الثلاثاء الماضى الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإجراء الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى ، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي لحزب الوفد إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل حصل على توقيع أكثر من ٢٠ عضوا من مجلس النواب من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.

الدكتور ياسر الهضيبى رئيس حزب الوفد مستشفى الشيخ زايد التخصصي الكشف الطبي المرشح الرئاسى المحتمل

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