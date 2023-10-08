عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري يختتم فعاليات معسكره الثالث لإعداد القادة من الشباب لتطوير وتنمية مهاراتهم

الشعب الجمهوري يختتم
الشعب الجمهوري يختتم فعاليات معسكره الثالث لإعداد القادة

اختتم حزب الشعب الجمهوري، فعاليات النسخة الثالثة من معسكر إعداد القادة من الشباب المقام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذي نظمته أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري برئاسة نشأت حتة، أمين أمانة الشباب المركزية، والنائبة إيلاريا سمير، والمهندس عمرو عويضة، الأمناء المساعدين، بمدينة الغردقة خلال ثلاثة أيام متتالية من شهر أكتوبر، بحضور شبابي من ممثلي أمانات الشباب بعدد من المحافظات.

وقد حضر فعاليات ختام النسخة الثالثة من معسكر إعداد القادة كل من اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الالفي, الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين تنظيم الحزب، والنائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، ونشأت حتة، أمين أمانة الشباب المركزية، والنائبة إيلاريا سمير، والمهندس عمرو عويضة، الأمناء المساعدين.

وعلى هامش حفل الختام، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إنه منذ انضمامه للحزب سعى لدعم الشباب، من خلال خلق شباب مؤهل للقيادة ليكون في الصفوف الأولى من خلال العمل والجهد.

 وطالب بأن يستمر التواصل بين شباب الحزب بجميع المحافظات من أجل تبادل الخبرات.

وأضاف أبو هميلة، أن خطة الحزب أن يتواجد الشباب في جميع الأمانات لما يمثله من طاقة إيجابية في تقدم الحزب، لافتًا إلى أن جيل حرب أكتوبر كان بينهم وهو في سن العشرين، وهو ما يؤكد أن الشباب يمكن أن يصنع المستحيل.

ووجه الأمين العام، كل التحية والتقدير لروح الشهيد البطل القائد الراحل محمد أنور السادات، صاحب قرار الحرب في 1973، وأرواح القادة الذين استشهدوا في حرب العزة والكرامة، والتي أعادت الأمن والاستقرار إلى مصرنا الحبيبة.

من جانبه، قال العميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين تنظيم الحزب، إنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحزب استهدف أن يكون جسدًا واحدًا من خلال تعاون الهيئة البرلمانية والأمانة العامة وأعضائه وشبابه في جميع المحافظات.

ووجه الألفي، خلال كلمته في ختام معسكر الشباب الثالث، الذي تنظمه الأمانة المركزية بالحزب، بمضاعفة أعداد المشاركين في معسكرات الشباب من 100 إلى 200 شاب بنفس البرنامج على مدار العام.

وأهدى اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أحد المشاركين بحرب أكتوبر، بمناسبة مرور 50 عامًا على الانتصار، درع الحزب للتأكيد على الاعتزاز بجهده داخل أروقة الحزب.

وطالب الألفي، أعضاء الحزب بالتركيز على النشاط السياسي الحزبي والعمل المجتمعي، والأجندة التشريعية لأعضاء الحزب بالبرلمان لأن أحد الأهداف الرئيسية للحزب بناء الكوادر الحزبية الشابة القادرة على تحمل المسئولية.

فيما قال النائب محمد سعيد الدابي، أمين الحزب بالبحر الأحمر، إن الحزب وضع خطة لتطوير مهارات شبابه والعمل على زيادة الوعي الخاص بهم في شتى المجالات، إضافة إلى أن هذا المعسكر يأتي في إطار حرص الحزب على التواصل الدائم وتنمية مهارات الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

فيما أكد نشأت حتة، أمين شباب الحزب، أن جميع الشباب لديهم الفرصة للتطلع إلى القيادة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم كل ما تم طرحه من توصيات خلال معسكر الشباب وهو من أهم الأولويات.

وبدأت فعاليات المعسكر الشبابي الثالث بمحاضرة "القيادة"، والتي تناولت أنواع القيادة الشبابية في الإدارة، قدمها الدكتور هاني زكريا، أمين شباب محافظة القليوبية، فيما تفاعل الشباب المشارك مع ورشة عمل قدمها الدكتور عبد العزيز البحيري، أمين شباب محافظة المنوفية، بعنوان "العمل الجماعي"، حثت الشباب على تطبيق استراتيجية التعاون في مختلف المجالات للوصول إلى النجاح المجتمعي والمؤسسي.

من جانبه، قدم أحمد الرميلي ورقة عمل تحت مسمى "رؤية مستقبلية للحزب وأمانة الشباب" والتي تناولت أهم التوصيات والمبادرات المجتمعية التي يتمنى الشباب تطبيقها في الحياة الحزبية.

كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من المعسكر محاكاة للانتخابات البرلمانية والمحلية، خلال المحاضرة التي قدمها الدكتور هاني زكريا، أمين شباب الحزب بمحافظة القليوبية، بمشاركة الدكتور أحمد نجم، أمين التقييم والمتابعة بمحافظة الشرقية، والدكتور عبد العزيز البحيري، أمين شباب الحزب بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحزب، عقد معسكراته الشبابية لإعداد القادة التي ترعاها أمانة الشباب المركزية بقيادة الدكتور حسين البسيوني، من أجل تحسين مهارات الحوار في سبيل الوصول لمستوى متميز من الشباب القيادي داخل المجتمع.

3135c077-6b0e-4982-b0c9-c4b980893d68
3135c077-6b0e-4982-b0c9-c4b980893d68
cd66ae78-5226-4577-aa2b-8c378188b065
cd66ae78-5226-4577-aa2b-8c378188b065
cf071f84-354f-4f1a-b47e-c30c89643f99
cf071f84-354f-4f1a-b47e-c30c89643f99
eae3e328-1ae9-4a49-896d-717182743da7
eae3e328-1ae9-4a49-896d-717182743da7
حزب الشعب الجمهورى معسكر اعداد القاده الغردقة جيل حرب أكتوبر حرب العزة والكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

مصدر أمني يكشف حقيقة تصريحات صحيفة أجنبية عن الأوضاع في سيناء

ز

ترشيحاتنا

بعد هجوم واسع لحركة المقاومة.. نداء عاجل من الهند لمواطنيها في تل أبيب

أول تعليق من محمد عواد بعد الفوز على البنك الأهلي

تلبية لطوفان الأقصى.. آلاف الأردنيين يتوجهون إلى فلسطين لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي

الحقوا اشتروا.. الجنيه الذهب يفقد 400 جنيه.. وعيار 18 يحقق مفاجأة

لماذا لم يناد الله النبي محمد باسمه المجرد في القرآن؟ علي جمعة يوضح

الفريق فؤد عزيز غالي| حرر مدينة القنطرة في حرب أكتوبر..وكبد العدو خسائر كبيرة على خط برليف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

بفستان طاووس.. إلهام شاهين بكواليس مسلسل الفريدو تثير الجدل بالسوشيال ميديا| شاهد

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام وتثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ