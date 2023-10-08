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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: رفع 2200 طن قمامة و12 طن أتربة بـ14 مركزاً ومدينة

أعمال النظافة
أعمال النظافة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والاتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن،.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 


وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين، لرفع القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة ب 14 مركزا ومدينة، مؤكداً على رفع 2200 طن قمامة، و12 طن أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة ال14، وجهاز النظافة بالمحافظة، موجهاَ بالمتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.


من ناحية أخرى ، تمكنت الحملات التموينية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، تحرير 120 محضرا تموينيا متنوعاً خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، تنفيذاً لتكليفات جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، بالتعاون مع مديرية التموين والصحة، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.


وأكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 120 محضراً متنوعاً منها 80 مخالفة تموينية ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان )، و40 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم وجود شهادات صحية- عدم الإعلان عن الأسعار- غش تجار- وضبط سلع منتهية الصلاحية).


وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين .. مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

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