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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فريد زهران يصل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لخوض السباق الرئاسي

فريد زهران
فريد زهران

وصل منذ قليل، المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم أوراقه ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأنهى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران إجراءات الكشف الطبي، واستعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وحصل فريد زهران ، على ما يزيد عن 20 من تزكيات النواب بالبرلمان لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وتقدم المستشار محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي المحتمل، بأوراق أمس السبت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

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