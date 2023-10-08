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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل مول شهير بمنطقة الشيخ زايد.

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السيطرة على حريق مول تجاري شهير في الجيزة

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث تبين اندلاع النيران في الطابق الثالث من المول التجاري الشهير، والمكون من 5 طوابق، وإصابة شخص بحروق طفيفة وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال عمليات التبريد في الحريق، لمنع تجدد النيران، وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات، حيث تم انتداب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية للوقوف على أسباب اشتعال النيران في مبنى المول.

الجيزة حريق الشيخ زايد مول تجاري أخبار الحوادث

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