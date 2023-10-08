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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب طرد عواد.. لجنة الحكم تكشف حقيقة إيقاف الحكم محمد معروف

طرد محمد عواد
طرد محمد عواد

أكد أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أن محمد معروف أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي بشكل جيد، وأن أي حكم من الممكن أن يكون له أخطاء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول، بسبب تدخل مع كريم بامبو، مهاجم البنك الأهلي، خارج منطقة الجزاء.

وقال أحمد الجارحي في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الكلام عن إيقاف محمد معروف وتجميده عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي غير حقيقي، ولجنة الحكام تتعرض لاجتهادات وأخبار غير حقيقية كثيرة الفترة الحالية.

وأضاف:" لم يتم عرض تقرير محمد معروف عن مباراة الأمس حتي يتم إتخاذ أي قرار مع محمد معروف، وكل حكم له أسبابه في أي قرار يتم احتسابه. يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمس أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لجنة الحكام محمد معروف الزمالك البنك الاهلي محمد عواد

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