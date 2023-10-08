استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالأقصر

أعلن صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن المشروع القومي للموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعتبار المشروع نواه للانتقاء المبكر لإعداد بطل اوليمبى فى الالعاب الرياضية المختلفة والذي يتم تنفيذه بنادي المدينة المنورة بالأقصر بالشكل العلمي وتحقيق رؤية الوزارة.



وتبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد ١يوليو ٢٠١٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.



وأكد صلاح رشوان استمرار إجراء اختبارات وقياسات تتبعية للوقوف على مستوى الأطفال ومدى التقدم وتنفيذ البرنامج الزمني والفني للمشروع، بالإضافة إلى المتابعة الإدارية، وإجراء اختبارات قياس للطول والوزن وقياس للسرعة والرشاقة والمرونه والتوازن والتوافق والقوة العضلية .

يتم تنفيذ المشروع تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة و صلاح عز مدير ادارة الرياضة والاستاذ ممدوح عمر بكري مشرف المشروع وتدريب كابتن شيماء عبدالحاكم وكابتن ايناس وكابتن محمد السيد