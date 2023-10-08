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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة تعلن نتيجة الفصل الدراسي الصيفي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف  الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الصيفي.

وقال الدكتور عطية طنطاوي، إنه تم إعلان نتيجة امتحانات دور سبتمبر والفصل الدراسي الصيفي العام الجامعي 2022-2023، على الموقع الرسمى للكلية يمكن للطالب الاطلاع عليها الآن. 

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، تزينت جامعة القاهرة الدولية بالأعلام بالتزامن مع بدء الدراسة بها للعام الجامعي الحالي 2023 - 2024 بنظام البرامج الأجنبية، حيث تمثل جامعة القاهرة الدولية نقلة نوعية في التعليم العالي خاصة وأنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.

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وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الجدد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بانطلاق وبدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية والتي كانت حلمًا وأصبحت الآن حقيقية ملموسة على أرض الواقع، وهو ما تم تتويجه بفتح أبوابها اليوم أمام الطلاب للمرة الأولى للدراسة بها في 18 برنامجا دراسيا دوليا.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة الدولية تمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات ذات السمعة الدولية وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية ، وهذا النمط جاء متوافقا في جانب كبير منه مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية "مكنزي" أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم والتي تعد من اشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم، منوها بعدم التوجه لفتح فرع لجامعة أجنبية في جامعة القاهرة نظرا لمكانة جامعة القاهرة وتوجها نحو السيادة على نفسها وعدم خضوعها لسيطرة جامعة أجنبية، علاوة على عدم تفريطها في أي من تقاليدها العريقة، وحتى يكون الدخل لها وللدولة المصرية، بإلإضافة إلى رفض النسب المالية الكبيرة التي تشترطها أفرع الجامعات الأجنبية.

الدكتور عطية محمود الطنطاوى كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة

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