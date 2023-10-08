كيف استقبلت جامعة القاهرة الدولية الطلاب خلال العام الدراسي الأول |تفاصيل

بدأت الدراسة بجامعة القاهرة الدولية للعام الجامعي الحالي 2023 - 2024 بنظام البرامج الأجنبية، حيث تمثل جامعة القاهرة الدولية نقلة نوعية في التعليم العالي، خاصة أنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.

وقد نظّمت جامعة القاهرة الدولية، حفل استقبال حافل للطلاب الجدد الذين يعدون نواة الجامعة، وتضمن حفل الاستقبال العديد من الفعاليات، منها معرض للأنشطة الطلابية المختلفة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية، وتعريف الطلاب بنظام الدراسة وقاعات المحاضرات، وبرامجهم الدراسية والتي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية بما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور تخرجهم.

وتضم جامعة القاهرة الدولية 18 برنامجًا دراسيًا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، حيث تتضمن برامج مرحلة البكالوريوس والليسانس 10 برامج، منها برنامجًا الاقتصاد والعلوم السياسية باللغة الفرنسية، وبرنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطري تميز-طب وجراحة الحيوانات الأليفة، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، والبرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان.

كما تضم الجامعة الدولية برامج لمرحلة الدراسات العليا وهي برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة أدنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.