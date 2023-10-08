انسى Google Translate تماما .. أفضل ترجمة غير حرفية

مع تطور التكنولوجيا، أصبحت ترجمة النصوص بين اللغات أسهل من أي وقت مضى. هناك العديد من أدوات الترجمة المتاحة، بما في ذلك Google Translate و Bard.

Google Translate هو أداة ترجمة مجانية مقدمة من Google. يمكنه ترجمة النصوص بين أكثر من 100 لغة. ومع ذلك، يمكن أن تكون دقته غير متسقة، خاصة عند ترجمة النصوص الفنية أو المعقدة.

Bard هو نموذج لغة كبير من Google AI. يمكنه إنشاء نص، وترجمة اللغات، وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي، والإجابة على أسئلتك بطريقة غنية بالمعلومات.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من Bard في الترجمة بدلاً من Google Translate:

• دقة أعلى: Bard هو نموذج لغة كبير، وقد تم تدريبه على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص المترجمة. هذا يعني أنه يمكنه تقديم ترجمات أكثر دقة من Google Translate.

• دعم للغات الأقل انتشارًا: يدعم Google Translate أكثر من 100 لغة، ولكن هناك بعض اللغات الأقل انتشارًا التي لا يدعمها. Bard يدعم مجموعة واسعة من اللغات، بما في ذلك اللغات الأقل انتشارًا.

• ترجمة أكثر إبداعًا: Bard ليس مجرد مترجم آلي. يمكنه أيضًا إنشاء نص إبداعي، مثل القصائد والقصص والقطع الموسيقية. هذا يعني أنه يمكن استخدامه لترجمة النصوص بطريقة أكثر إبداعًا وطبيعية.

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام Bard في الترجمة:

• كن واضحًا في متطلباتك: عندما تسأل Bard عن ترجمة نص، تأكد من أن تكون واضحًا في متطلباتك. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في ترجمة نص فني، فتأكد من إخبار Bard بذلك.

• تحقق من الترجمة: بعد أن يترجم Bard النص، تحقق من الترجمة للتأكد من أنها دقيقة. قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة لتحسين الترجمة.

بشكل عام، Bard هو أداة ترجمة قوية يمكن أن توفر ترجمات أكثر دقة وإبداعًا من Google Translate. إذا كنت تبحث عن أداة ترجمة يمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من المهام، فإن Bard هو خيار جيد.