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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب ورياضة الأقصر: "المشروع القومي للموهبة الحركية" يعد نواة للانتقاء المبكر لأعداد بطل أوليمبي

المشروع القومي للموهبة
المشروع القومي للموهبة الحركية

قال مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر صلاح رشوان إن المشروع القومي للموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير ، ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي باعتبار المشروع نواة للانتقاء المبكر لإعداد بطل أوليمبي في الألعاب الرياضية المختلفة، والذي يتم تنفيذه بنادي المدينة المنورة بالأقصر بالشكل العلمي وتحقيق رؤية الوزارة.


وأوضح مدير العام - في بيان اليوم / الأحد / - أنه تبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد أول يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصي"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.


وأضاف أن رؤية "المشروع القومي للموهبة الحركية" ترتكز على إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.


وأكد رشوان استمرار إجراء اختبارات وقياسات تتبعية للوقوف على مستوى الأطفال ومدى التقدم وتنفيذ البرنامج الزمني والفني للمشروع ، بالإضافة إلى المتابعة الإدارية، وإجراء اختبارات قياس للطول والوزن وقياس للسرعة والرشاقة والمرونة والتوازن والتوافق والقوة العضلية.

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