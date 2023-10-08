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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4542 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1651 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إسلام ع م"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، حاز وأحرز سلاحا ناريا "طبنجة" دون أن يكون مرخصا له بحيازتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط عاطل، لحيازته سلاحا ناريا وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب، وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بالإتجار بالأسلحة، وجرى ضبطه وبحوزته السلاح الناري والذخائر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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