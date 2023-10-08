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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحت رقابة الكاف.. جدل حول طرد حارس الزمالك في لقاء البنك الأهلي

طرد محمد عواد
طرد محمد عواد

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على نظيره فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نجح في صنع ريمونتادا أمام البنك الأهلي وعاد من جديد بعد تأخره بهدف . 

وأشهر حكام اللقاء محمد معروف البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد حارس مرمي الزمالك قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول، بسبب تدخل مع كريم بامبو، مهاجم البنك الأهلي، خارج منطقة الجزاء.

طرد عواد حارس الزمالك في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز أثار جدلا واسعا داخل أوساط التحكيم.

صدي البلد يسلط الضوء على آراء خبراء التحكيم وحسم لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا أزمة طرد محمد عواد حارس الزمالك. 

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خطأ فادح لحكم الزمالك والبنك الأهلي 

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن محمد معروف حكم مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، ارتكب خطأ فادحًا في لقطة طرد محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض بمباراة الفريقين.

وتابع جريشة في تصريحات تليفزيونية : "محمد عواد لم يستحق الطرد وحكم الفيديو كان على صواب باستدعاء حكم المباراة، ولكن معروف تمسك بقراره".

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فزاعة تقنية الفيديو 

أكد توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، أنه لا توجد عرقلة من محمد عواد حارس مرمي الزمالك، لكريم بامبو لاعب البنك الأهلي، مشيرًا إلي أن تلك الحالة لا تستحق طرد عواد، والحكم محمد معروف لم يعترف بتدخل تقنية الفار.

وأضاف توفيق السيد أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، وضع فزاعة للحكام وهي أن الحكم الذي سيلجأ لتقنية الفار سيخصم منه نقاط.

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الكاف راقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي 

انتقد محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي، أداء الحكم محمد معروف، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي جرت مساء أمس السبت بالدوري المصري الممتاز وقال إن أسرة التحكيم المصري غير راضية عن مستوى الحكام في الدوري، مشددا :" ليس لدي قناعات ببيريرا ولا يوجد تطوير للحكام".
وأكمل:" الكاف راقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي لتقييم محمد معروف قبل أمم إفريقيا، ولذلك فالحكم كان رافضا لتغيير قراراته رغم تنبيهات حكم الفيديو على وجود أخطاء.

وأكد :" حالات الطرد في مباراة الزمالك والبنك غير صحيحة، الحالة الأولى، لم يحدث تلامس بين عواد وكريم بامبو وقرار معروف غير صحيح، والحكم أشهر الإنذار الثاني والطرد للاعب البنك بناء على طلب من دونجا لاعب الزمالك".

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لجنة الحكام توضح مصير أزمة طرد حارس الزمالك 

أكد أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أن محمد معروف أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي بشكل جيد، وأن أي حكم من الممكن أن يكون له أخطاء.

وقال أحمد الجارحي في تصريحات تليفريونية:" الكلام عن إيقاف محمد معروف وتجميده عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي غير حقيقي، ولجنة الحكام تتعرض لاجتهادات وأخبار غير حقيقية كثيرة الفترة الحالية.

وأضاف:" لم يتم عرض تقرير محمد معروف عن مباراة الأمس حتي يتم إتخاذ أي قرار مع محمد معروف، وكل حكم له أسبابه في أي قرار يتم احتسابه. 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمس أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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بيريرا يحسم أزمة طرد عواد 

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن رأي البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قرار طرد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أمام البنك الأهلي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع “فيس بوك”:" خاص.. البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام يؤكد لأعضاء لجنة الحكام عدم صحة طرد محمد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي".

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