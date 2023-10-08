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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بوضع خطط لإخلاء المستوطنات الحدودية مع لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أفادت شبكة “سكاي نيوز”، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أمر بوضع خطط لإخلاء المستوطنات الحدودية مع لبنان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، في ختام تقييم أمني: “نستعد لإخلاء مستوطنات في الجبهة الشمالية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إسرائيل تشهد أسوأ هجوما منذ عام حرب أكتوبر 1973.

وأضاف بلينكن لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن “الولايات المتحدة تبحث في طلب تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل”.

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ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلي أن “هناك تقارير عن قتلى أمريكيين في إسرائيل”.

كما أكد بلينكن أن “هناك قتال شرس يدور الآن في غلاف غزة”.

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