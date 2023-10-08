وفد الشارقة يزور جامعة المنصورة لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد وفد جامعة الشارقة بالامارات العربية المتحدة لبحث فرص التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.

يضم الوفد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشئون المجتمع، الأستاذ الدكتور فاكر غرابية مدير معهد البحوث للعلوم الانسانية والاجتماعية.



وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأستاذ الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد العدل المشرف على ادارة الوافدين، سحر العراقى مدير ادارة الوافدين

ورحب الدكتور شريف خاطر فى بداية اللقاء بوفد جامعة الشارقة فى رحاب الجامعة مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية والصلات بين الشعبين الشقيقين المصرى والاماراتى مشيرًا الى أهمية التعاون بين الجامعات العربية لاسيما جامعة الشارقة والتى حازت على مكانة رفيعة بين الجامعات محليًا ودوليًا.



كما أكد أن جامعة المنصورة العريقة هى اول جامعة حكومية معتمدة فى مصر مر على انشائها أكثر من 50 عاما تضم 18 كلية بتخصصات متنوعة أنشأت على مساحة 300 فدان وتتميز بعقول علمائها وباحثيها وبها أكثر من 60 برنامج نوعى مميز فى مرحلة البكالوريوس والليسانس و45 برنامج فى مرحلة الدراسات العليا، واعتماد 10 كليات كما تم اعتماد أول برنامجين للدراسات القانونية باللغة الانجليزية والفرنسية بكلية الحقوق على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

كما أشار أن الجامعة نشرت أكثر من 26 الف بحث علمى وتضم علماء من الأكثر تأثيرا بالعالم طبقا لقواعد بيانات استنافورد وأضاف ان الجامعة حصدت العديد من الجوائز على مستوى الجامعات المصرية حيث حصلت الجامعة على المركز الأول لأفضل جامعة صديقة للبيئة، والمراكز الأولى فى التحول الرقمى، أفضل موقع الكترونى كما حصل طلاب الجامعة على المراكز الأولى فى المشروعات البحثية والابتكارية التنافسية.



واستعرض الدكتور محمد عطية البيومى أن جامعة المنصورة تمنح 190 درجة بكالوريوس وليسانس منهم 160 درجة برامج نوعية كما يوجد بالجامعة برنامجين للتوأمة مع جامعات أجنبية بجامعة مانشستر وهما برنامجى المنصورة مانشستر بكلية الطب وطب الأسنان، كما تعمل الجامعة من خلال خطتها الاستراتيجية على انشاء برامج نوعية تعمل على تلبية المتطلبات الجديد لسوق العمل المحلى والدولى وتساهم فى الحصول على فرص عمل مميزة للخريجين.



ومن جانبه أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشئون المجتمع خلال اللقاء،على التعاون مع جامع المنصور العريقة و حرص الجامعة على تحقيق استراتيجيتها وفقاً لرؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي يعمل على تنفيذ رؤيتها الآن رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، من خلال التركيز على تطوير ودعم العملية التعليمية لخدمة المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن الجامعة تُعد الآن من كبريات المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على مستوى الدولة، وتعمل على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتجارب في مجالات البحث العلمي والأكاديمى.

وعقب اللقاء قام الوفد بزيارة لبعض مراكز التميز بالجامعة حيث قام الوفد بزيارة لمركز التدريب والمحاكاة بكلية التجارة البنك والبورصة الافتراضية، مركز الاختبارات الالكترونية، القاعات التعليمية، قاعة المؤتمرات وزيارة تفقدية لكلية الطب ، تفقد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية.

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