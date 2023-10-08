الدوري الإنجليزي| وستهام يخطف نقطة من نيوكاسل.. وأستون فيلا يتعادل مع وولفرهامبتون

انتهت مباراتي وستهام يونايتد ونيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا أمام وولفرهامبتون، بالتعادل الإيجابي بينهما، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستهام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد

انتهت مباراة وستهام ونيوكاسل، بالتعادل الإيجابي بنتيجة ٢-٢ بين الفريقين.

جاء هدفي وستهام عن طريق توماس سوستشيك ومحمد قدوس في الدقائق ٨، ٨٩.

بينما جاء هدفي نيوكاسل عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقائق ٥٧، ٦٢.

أستون فيلا ضد وولفرهامبتون

انتهت مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١-١.

جاء هدف وولفرهامبتون عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة ٥٣.

بينما جاء هدف أستون فيلا عن طريق باو توريس في الدقيقة ٥٥.