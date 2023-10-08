شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي وآرسنال بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:



حراسة المرمى: دافيد ريا

خط الدفاع: بن وايت – ساليبا – ماجاليس – زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – أوديجارد

خط الهجوم: تروسارد – نيكيتاه – جابرييل خيسسيوس.



بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:



حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر – دياز – آكي – جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش – ريكو لويس – برناردو سيلفا

خط الهجوم: فودين – ألفاريز – هالاند



ويحتل فريق مانشستر سيتي، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أرسنال خلفه في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.