بالأسماء.. قائمة جديدة لرُتَب عسكرية بقوات الاحتلال لقوا مصرعهم في «طوفان الأقصى»

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسماء رُتَب 26 شخصا، قتلوا خلال المواجهات مع عناصر المقاومة الفلسطينية في عملية “طوفان الأقصى”.

وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء القتلى:

- الرائد أمير سكوري 31 سنة من القدس مقاتل في دورية لهيئة الأركان العامة.

- الرائد أريئيل بن موشيه 27 سنة من كريات بياليك، قائد سرية في دورية لهيئة الأركان العامة.

- الملازم شيلا كوهين 24 سنة مشديروت مقاتلة في سلاد.

- الرقيب روي وايزر 21 سنة خبير تجميل مقاتل في كتيبة جولاني 13.

- الرقيب أدير جوري 20 سنة من القدس مقاتل في دورية لهيئة الأركان العامة.

- العريف أرييل إلياهو 19 سنة من متسبيه أريحا مقاتل في الكتيبة 77 اللواء 7.

- الرقيب غي سيمشاي 20 سنة من غدارا مقاتل في دورية مظلية.

- العريف شيرا شوحط 19 سنة من مخابرات مكابيم ريعوت، مراقب في كتيبة التجميع 414.

- الرقيب أهارون باريش 36 سنة من أوفاكيم.

- الرقيب أول عيدو روزنتال 45 سنة من بن شيمن مقاتل شلاداغ.

- العريف دانيت كوهين 19 سنة من مشديروت سمباتزيت مقر المنطقة الجنوبية.

- الرقيب أور مزراحي 21 سنة، بيتح تكفا، مقاتل في دورية ناحال.

- العريف أميت غيتا، 21 سنة، من رحوفوت، مقاتل في وحدة ماجلان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 بعد هجوم "طوفان الأقصى".

بدوررها، أفات وزارة الصحة الإسرائيلية، بإصابة ما لا يقل عن 2156 إسرائيليًا، مشيرة إلي أنهم دخلوا المستشفيات.

وأضافت: “من بين هؤلاء، 20 في حالة حرجة، و338 في حالة خطيرة، و421 في حالة متوسطة، و1052 في حالة خفيفة، و49 يعالجون من القلق الشديد، و167 لا يزالون قيد التقييم من قبل المسؤولين الطبيين”.