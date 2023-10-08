طوفان الأقصى .. ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 مستوطنا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 بعد هجوم "طوفان الأقصى".

بدوررها، أفات وزارة الصحة الإسرائيلية، بإصابة ما لا يقل عن 2156 إسرائيليًا، مشيرة إلي أنهم دخلوا المستشفيات.

وأضافت: “من بين هؤلاء، 20 في حالة حرجة، و338 في حالة خطيرة، و421 في حالة متوسطة، و1052 في حالة خفيفة، و49 يعالجون من القلق الشديد، و167 لا يزالون قيد التقييم من قبل المسؤولين الطبيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس رؤساء الجامعات في إسرائيل، أنه تم تعليق الدراسة في الجامعات وإغلاقها، على أن يتم استئنافها يوم 22 أكتوبر الجاري.

وجاء في بيان صادر عن مجلس رؤساء الجامعات في إسرائيل، “تعاني إسرائيل من هجوم قوي منذ صباح أمس. وتم تجنيد العديد من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الخدمة الاحتياطية".

كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، أن المدارس في جميع أنحاء الكيان ستظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.