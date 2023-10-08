خلال شهر يناير .. مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم

أعلن الكاتب الصحفي رفعت فياض عن انطلاق مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم في شهر يناير المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، وقع على قرارات التعاقد مع المعلمين الجدد الذين فازوا في مسابقة "30 ألف معلم للسنة الأولى"، وذلك استعدادًا لبدء تسكينهم وتسليمهم العمل منتصف الأسبوع المقبل. وأكد فياض أن هؤلاء المعلمين سيبدؤون العمل فورًا.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة لتعيين 150 ألف معلم على مدى خمس سنوات، بمعدل 30 ألف معلم كل عام، بهدف سد العجز في عدد المعلمين. وأوضح أن هناك مسابقة أخرى مقررة في شهر يناير المقبل، وأن الشروط للمشاركة فيها تتضمن أن يكون المتقدم خريجًا من كليات التربية.

وأضاف أن المسابقة الجديدة ستعقد في يناير 2024، وفقًا للإعلان الحكومي بالتعاون مع جهاز لتنظيم والإدارة.

وأخيرًا، أوضح أن المسابقة تستهدف تعيين 30 ألف معلم لشغل وظائف معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بهذه المسابقة، وعند اعتماد قرار التعاقد، سيتم توزيع المعلمين الجدد في المديريات التي تم تعيينهم فيها وبدء العمل الدراسي.