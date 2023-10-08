عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة خطيرة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي باستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري .

ودخل إمام عاشور فى نوبة بكاء بعد تعرضه للإصابة ومع نزول الجهاز الطبى للنادي الأهلي الذى حاول اسعاف اللاعب ولكن مع شدة الألم بإصابته فى وجه القدم تم خروج اللاعب وسرعان ما تم نقله للمستشفى لأجراء الأشعة اللازمة والتعرف على حجم الإصابة .

وتقدم النادي الأهلي بهدفين نظيفين على الإسماعيلي فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري

بدا اللقاء بضغط هجومي من قبل الفريقين حتى نجح النادي الأهلي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق بيرسي تاو بعد هجمة منظمة للغاية للنادي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية، استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية، ارتدت من القائم الأيسر للمرمى؛ لتجد متابعة من بيرسي تاو بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 40 بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد نبيل كوكا من وسط الملعب تجاه حسين الشحات المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي الإسماعيلي منفردا بالمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 40 هدف محقق ضائع للإسماعيلي بعد خطأ فادح في تمرير الكرة من علي معلول استغله ياو أنور ونجح في استخلاص الكرة واختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه.