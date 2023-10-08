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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق نصير: حماة الوطن يضع كل إمكانياته ومقراته لدعم وتأييد الرئيس السيسي

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

التقى وفد رفيع المستوى من حزب حماة الوطن، برئاسة النائب اللواء طارق نصير أمين عام الحزب وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وبمشاركة أمناء المحافظات، اليوم، مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي.

وأوضح الحزب، أن هذا اللقاء، يأتي انطلاقا من دور حزب حماة الوطن كأحد الأحزاب الرئيسية الداعمة لحملة دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وفي البداية قدم اللواء طارق نصير التهنئة للمستشار محمود فوزي على ثقة الرئيس السيسي في اختياره رئيسا للحملة الانتخابية الخاصة به.

قال  اللواء طارق نصير خلال اللقاء أن الحزب يضع كافة إمكانياته ومقراته المنتشرة في المراكز والأقسام والقرى والنجوع كنقاط اتصال بين الحملة الرئاسية والمحافظات والمراكز والقرى.

وأضاف إن الحزب حريص على التعاون مع كافة الأحزاب السياسية والمبادرات الشبابية الداعمة والمؤيدة بانتخاب الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري القادم.

وأكد أن حماة الوطن سيعلن خلال الفترة القادمة عن حملة شعبية لطرق الأبواب لعرض الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة السابقة والدعوة إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم باعتباره حقا وواجبا وطنيا.

وطالب نصير جموع الشعب المصري الاصطفاف خلف قيادتهم الحكيمة وعدم الالتفاف إلى من يريدون الهدم وبث السموم بين أبناء الوطن.

من الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ إيمانا بما قدمه من تضحيات لمصر والمصريين واستكمال مسيرة التنمية والبناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

حزب حماة الوطن عبد الفتاح السيسي الاحزاب الجمهورية الجديدة

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