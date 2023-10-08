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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس القابضة للمياه يتابع إجراءات الصيانة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

صدى البلد

 


تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم، مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، عبر الفيديو كونفراس، لمتابعة خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد رئيس الشركة القابضة، على تنفيذ توجيهات معالى وزير الإسكان والمرافق، بضرورة تأمين محطات ومنشات مياه الشرب والصرف الصحى، وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع عنابر المحطات الرئيسية الكبيرة، ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف، مع ضرورة عمل كافة الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع في كافة المحافظات.

ووجه رؤساء الشركات التابعة، بضرورة التحديث الدورى لحالة المحطات ومكوناتها، مع وجود لجان من الشركة القابضة تقوم بمرور مفاجئ ورصد الموقف الحالى لكل المحطات.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، خطط الشركات التابعة والاستعدادات لمواجهة للأزمات، ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقا لمنهجية علمية ومدروسة.

وأكد، سرعة البدء فورا فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بضرورة المرور والتفتيش على كافة المواقع والمحطات ورفع كفاءتها ووضع خطط اصلاح سريعة ، والتنسيق بين كل الشركات التابعة لتوفير أى مستلزمات ضرورية لإستدامة الخدمة.

ووجه رئيس الشركة القابضة، بسرعة حصر جميع المعدات التى يمكن الاستعانة بها فى التعامل مع الأزمات، وتحديث قاعدة بيانات بجميع المعدات والأصول الموجودة بالشركات ووضع برامج زمنية للإصلاح لعمل كافة الصيانات اللازمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وضرورة رفع كفاءة المعدات والعاملين لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن جميع الشركات التابعة تعمل ككيان واحد، ويوجد تعاون مستمر ودائم فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، والاستفادة بالإمكانيات المتاحة لدى الشركات لخدمة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

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