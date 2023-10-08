بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار هذه السلع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض السلع شهدت انخفاضًا في أسعارها، على سبيل المثال، انخفضت أسعار السكر بمقدار 8 جنيهات، ومن المتوقع أن تنخفض 3 جنيهات إضافية غدًا، ليصبح إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا.

وأوضح موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعلن غدًا تفاصيل مبادرة لخفض أسعار تسع سلع غذائية أخرى.

وأكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بالتركيز على مسألة خفض الأسعار، وأن الدولة لن تفرض تسعيرًا جبريًا نظرًا لطبيعة السوق الحرة، ولكن ستعمل على التوصل إلى اتفاق لتحديد سعر مناسب للسلع الأساسية.