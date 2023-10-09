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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار على هذه المناطق.. تفاصيل الساعات القادمة لطقس اليوم الإثنين

صدى البلد

تلوح في الأفق منذ الساعات المتـأخرة لمساء أمس الأحد، بوادر طقس خريفى بامتياز مائل لأجواء الشتاء الباردة 

وتنذر الأجواء بطقس ممطر فحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس المتوقعة غدا على كافة المحافظات والمدن المصرية. 

فرص لسقوط أمطار

أفادت الأرصاد الجوية بوجود فرص سقوط الأمطار ما بين المتوسطة والخفيفة ، مع إشارات برق تضرب السماء على فترات متقطعة، حيث من المتوقع أن يسود اليوم  الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس خلال ساعات الليل ، تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال ساعات الليل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و22 مئوية على السواحل الشمالية، وتنخفض إلى 21 درجة على محافظات شمال الصعيد، فيما تصل إلى 27 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر وتخفيض السرعة عند القيادة بسبب الشبورة في الصباح ، وتشغيل الكشافات الأمامية واستخدام كلاكس السيارة على فترات للتنبيه، والتوقف عن القيادة عند انعدام الرؤية وركن السيارة بشكل آمن بعيدًا عن الطريق.

ظواهر جوية:

من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

تتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

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لو رايح الصعيد.. تعرف على محطات القطار لكهربائي

رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بداية الشتاء

فبداية الشتاء جغرافيا ستكون 22 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 20 مارس 2024، علما بأنّ آخر أيام فصل الخريف ستكون 21 ديسمبر المقبل.

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