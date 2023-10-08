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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو رايح الصعيد.. تعرف على محطات القطار لكهربائي

صدى البلد

تسعى الدولة لتحديث منظومة النقل بما يتماشى مع الخطة التطويرية للدولة ككل في ضوء توجيهات الرئيس السيسي والذي أولى اهتماما كبيرا بتوسيع شبكة النقل المختلفة وتحديثها بما يوفر وسيلة آمنة وسهلة تختصر المسافات ويعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد بداية عصر جديد للسكك الحديدية فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث أوشكت المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / مرسى مطروح) بطول 660 كم على الانتهاء، ويجرى العمل على قدم وساق بمواقع العمل بالخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ أسوان/ أبوسمبل) الذي يبلغ طوله 1100 كم، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى الأقصر بطول 673 كم.

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4 خطوط وموعد تشغيلهم 

يمثل مشروع القطار الكهربائي نقلة كبيرة وقفزة في منظومة النقل المصرية، حيث مستهدف تنفيذ 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة.

 

العين السخنة – مطروح 

 يهتم الكثير من مرتادى الطريق من مطروح إلى السخنة لمعرفة موعد تشغيل القطار والذي يوفر الوقت والمسافة بشكل كبير ، فمن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم. 

 

60 شبكة 

شبكة خطوط السكك الحديدية السريعة فى مصر ستربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كم/ساعة، وتخدم 90% من المواطنين، حيث ستخدم ملايين الركاب يوميًا، وتنقل كذلك ملايين الأطنان من البضائع سنويًا.

 

المرحلة الثانية 

تشمل المرحلة الثانية من شبكة القطار الكهربائي السريع على 36 محطة، وذلك بواقع 6 محطة للقطارات السريعة «5 محطات على خط الصعيد» وهي (المنيا – أسيوط – سوهاج- قنا- الأقصر)، وعدد 19 محطة للقطارات الإقليمية «16 محطة على خط الصعيد» هي (بنى مزار – سمالوط– أبوقرقاص – ملوي – ديروط – القوصية – منفلوط – أبوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – أبيدوس- فرشوط – نجع حمادي – دشنا- قوص).

الخط الأول – أهمية استراتيجية

يعد الخط الأول من الخطوط المهمة والاستراتيجية كونه سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم، وأنه من المتوقع أن يربط الموانئ الرئيسة على البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء جرجوب غرب مطروح، وسيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع، من المنطقة الصناعية بقناة السويس، أو المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، أو مدينة السادات الصناعية، ومنطقة برج العرب التجارية ثم المطارات وبالتالى تنشيط التجارة الخارجية.

 

 الخط الثانىسيبلغ طوله حوالى 1100 كم، ليصل بين القاهرة وأبو سمبل مرورًا بمدينتى الأقصر وأسوان، وبمسافة من الأقصر حتى أسوان بطول حوالى 220 كم، وبعدد محطات بهذه المسافة (8) محطات، منها محطتا قطار سريع و6 محطات إقليمية، وذلك من مطار أسوان حتى يصل إلى محطة الأقصر وهى (أسوان الجديدة – دراو – كلابشة)؛ ليخدم الحركة السياحية. ويساعد على ربط العاصمة بالمراكز الاقتصادية الناشئة فى صعيد مصر.

 

 الخط الثالث: يبلغ طوله 225 كم امتدادًا من مدينة قنا وصولًا إلى سفاجا ومرورًا بالغردقة وهى منطقة زاخرة بصادرات الفوسفات والألومنيوم فى نجع حمادي.

 

مشروع القطار الكهربائى خطوط السكك الحديدية السريعة

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