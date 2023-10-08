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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"مستقبل مشرق ينتظرنا".. تفاصيل فعاليات اليوم الأول لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، تفاصيل فعالياتها في اليوم الأول لعملها، قائلة: “مستقبل مشرق ينتظرنا جميعًا، ونحن واثقون أننا سنحقق الحلم معًا نحو مصر قوية ومزدهرة".


وأضافت الحملة عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك": بدأت بالأمس أولى الخطوات بتسليم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة والمستشار القانوني لها، أوراق الترشح الخاصة بالمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعقبها إقامة المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية، هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون تعاون وجهود مجموعة من الشباب المصري المجتهد، الذين عملوا بتفانٍ واجتهاد على فرز وتجميع هذه الأوراق وإنجاز هذا الإجراء الهام.

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حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لجولاته السابقة بمحافظات الجمهورية

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حملة السيسي لوفد التنسيقية: يجب نقل خبرتكم لتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات

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حملة السيسي تستقبل وفدا من حزب التجمع في مقرها الرئيسي: نسعى للقاء كل أبناء الوطن

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حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب حماة الوطن للاستماع لمقترحاتهم

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حملة السيسي تستقبل وفدًا من مستقبل وطن لمناقشة خطة الحزب لتأييد المرشح بالانتخابات الرئاسية

الامتنان والشكر والتقدير لجميع أبناء الشعب المصري 

وتتقدم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالامتنان والشكر والتقدير لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات مصر، الذين قدموا تأييداتهم لدعمه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. إن دعمكم وثقتكم هما القوة التي تدفعنا لمواصلة العمل الجاد وتحقيق طموحاتكم في بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.
 

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