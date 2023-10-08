حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب حماة الوطن للاستماع لمقترحاتهم

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من حزب حماة الوطن برئاسة النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفي إطار اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتقديرًا لدور الحزب في المشاركة السياسية مع الحملة.

وخلال اللقاء تم التأكيد على مبدأ التشاركية بين الأحزاب في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرين إلى إقامة الفعاليات والدعايا الانتخابية في المحافظات في إطار ما حدده القانون.

ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل على توعية الشباب ورفع مستوى الوعي لديهم وأن الحملة تفتح الباب لكل الأفكار النوعية و المتطورة، حيث أن الحملة تعمل بشكل غير نمطي وتعمل أيضًا على المشاركة المجتمعية لكافة أطياف المجتمع المصري، لاستعادة اصطفاف 30 يونيو.

وأضاف فوزي أن الحملة تشكيلها يعتمد على كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة، مؤكدًا أن هذه القوى هي عامل أساسي وفعّال في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية بالاستحقاق الانتخابي، وهو ما حرص على تأكييده المرشح عبد الفتاح السيسي أن تشهد العملية الانتخابية حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية.

الاستعداد الكامل لاستقبال مطالب المواطنين

ومن جانبه أكد قيادات حزب حماة الوطن على دعمهم للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي مع الاستعداد الكامل لاستقبال مطالب المواطنين من كافة المحافظات والتنسيق مع الحملة، فضلا عن إقامة الفاعليات المتنوعة، مشيرين إلى أن الحزب عقيدته هى الإيمان بالوطن والقيادة، حيث أن لديهم أفكار دعائية توعوية ومؤتمرات قاموا بتنفيذها على أرض الواقع استهدفت المحافظات المختلفة، وتحولت إلى حب ودعم للمرشح، لافتا إلى ضرورة عمل مؤتمرات في المحافظات الحدودية، وعرض الإنجازات بشكل مستمر لتوعية المواطنين.



وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما ألتقط الحضور الصورة التذكارية الجماعية بينهم.

