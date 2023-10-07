محمود فوزي: سيدات الجيزة الأكثر تأييدا لـ الرئيس السيسي.. فيديو وصور

قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظة الجيزة هي أكثر المحافظات تأييدًا لترشح الرئيس السيسي.

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إحصائيات التأييد والتوكيلات المقدمة من المواطنين في كافة محافظات مصر.

الإحصائيات

جاءت الإحصائيات بواقع مليون و130 ألف و105 توكيلات، وبلغ عدد الإناث 740 ألف و438 توكيل، والذكور 364 ألف و693 توكيلا.

وتغلبت محافظة الجيزة على جميع المحافظات في عدد السيدات المؤيدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

كما بلغت التزكيات 424 تزكية، منها 53 مستقلا، 371 حزبا ، 106 سيدات، 76 نائبًا من الشباب.

وأشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن أقل المحافظات هي محافظة الوادي الجديد، نظرا لطبيعتها الحدودية وعدد سكانها القليل أيضا.

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للرئيس السيسي، أن أكبر شريحة عمرية أيدت ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توقيع التوكيلات ممن أقل من 35 عامًا بإجمالي عدد 514 ألف تأييد.

وقال: تقدمنا بكل فخر اليوم بملف ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأت الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، التي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

فيما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي منذ قليل، إن لجنة تلقي أوراق الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، أغلقت في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، باب تلقى أوراق الترشح، وذلك بالنسبة لليوم الثالث من المدة المحددة للترشح.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، أن اليوم الثالث شهد حضور الدكتور محمود فوزي، بأوراق المرشح عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024، مشيرا إلى أن لجنة تلقي أوراق الترشح مستمرة في عملها، حيث ستعقد غدا، اجتماعها الرابع؛ لتلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية.

موعد غلق الترشح للانتخابات الرئاسية

وأغلقت لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، باب تلقى أوراق الترشح، أمس الجمعة، اليوم الثاني من المدة المحددة للترشح.

وحضر المستشار الدكتور محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى مقر القاعة المخصصة لتقديم طلبات الترشح، مصطحبا معه فريق الحملة الانتخابية، حاملين أعدادا كبيرة من الصناديق التي تحتوي على نماذج تأييد المواطنين، الصادرة عن مكاتب التوثيق من مختلف محافظات الجمهورية.

وملأ المستشار الدكتور محمود فوزي، نموذج طلب الترشح عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمعد لذلك بالهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته الوكيل عن المرشح، وكذا ملأ الإقرار الخاص بالجنسية المصرية، بأنه مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين، ولم يحمل هو أو والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، والإقرار بعدم سابقة الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فضلًا عن الإقرار الخاص بتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.

وتضمنت أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من المجالس الطبية المتخصصة، متضمنا نتيجة توقيع الكشف الطبي، وصورة شخصية حديثة.

واستقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات نماذج التأييد الصادرة من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكذلك نماذج التزكية الصادرة عن أعضاء مجلس النواب، التي بلغ عددها 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب.



