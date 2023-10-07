محمود فوزي: جزء من الانتخابات سيقع في عام 2024 حال الإعادة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ‏أن الهيئة الوطنية للانتخابات محققة بأن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات عام 2024 وليس 2023.

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن جدول الانتخابات الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات تحدث عن إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في حالة الإعادة سيكون بتاريخ 16‏/1‏/2024 وبالتالي جزء من الانتخابات سيقع في عام 2024، مؤكدا أن القول الفصل في هذه المسألة ان المدة الرئاسية نفسها تبدأ في عام 2024.