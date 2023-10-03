أخبار مصر.. السيسي يلبي نداء المصريين ويكلف محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية

أخبار مصر... أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميًا لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية لطلب المصريين، وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رسميًا .. السيسي يلبي طلب المصريين ويعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية لطلب المصريين، وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو.

السيسي يلبي نداء المصريين.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلمة إلى الشعب المصري فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية، اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023م.

السيسي بعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة: "يا رب أكون أولى بها"

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وقال في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن "أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الوطني ليختاروا من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين.

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، عن رئيس حملته لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

خمسون عامًا على تحقيق معجزة حرب أكتوبر|مشاهد نادرة من أرشيف الجبهة

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

تدشين الصفحة الرسمية لحملة الرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تدشين صفحة رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، التى ستتناول كافة المعلومات الخاصة بالحملة الانتخابية، وأبرز الفعاليات التى تنتوى إقامتها فى جميع المحافظات خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

السيسي من مقر مجلس الوزراء الجديد: عليكم بالعمل من أجل رفعة الوطن.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى مقر مجلس الوزراء الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ولقاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي "أنا سعيد أن التقي بكم في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وأتمنى لكم التوفيق، وأنا موجود هنا علشان أوجه لكم التحية والتقدير والشكر، وأقول لكم إن عملكم مقدر جدا وأنا بشكركم على العمل الكبير اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت".

الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية 2024

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، عن رئيس حملته لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

شكرًا على الثقة.. محمود فوزي: تلقيت بكل التقدير تكليف الرئيس السيسي برئاسة حملته الانتخابية

عبر المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره واعتزازه لهذا التكليف الكبير.



مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا خلال أيام، لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة، وكذا الإجابة عن التساؤلات التى طرحها فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن".

الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على ضوابط استطلاعات الرأى وتناولها إعلاميا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دعوة الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمنى بدء من اليوم حتى اعلان الفائر فى الانتخابات يوم 16 فبراير القادم .

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن طرح "شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة" لكافة العملاء من الأفراد، وتبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات بمعدل فائدة تراكمية 18.17% يصرف العائد 65% في تاريخ استحقاق الشهادة، وبدأ طرح الشهادة في كافة فروع البنك بداية من شهر اكتوبر الجاري.

حكاية وطن.. إنشاء وتطوير مستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت 590.3 مليون جنيه

وضعت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية ، أهمية كبيرة للمنظومة الصحية للارتقاء بصحة المواطن المصري.