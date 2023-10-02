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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شكرًا على الثقة.. محمود فوزي: تلقيت بكل التقدير تكليف الرئيس السيسي برئاسة حملته الانتخابية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

عبر المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره واعتزازه لهذا التكليف الكبير.

وكتب المستشار محمود فوزى عبر صفحته الشخية على فيسبوك: “تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني لسيادته بها”. 
 

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أول تعليق من المستشار محمود فوزي على تكليفه من السيسي لرئاسة الحملة

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من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟


أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية.

وتابع في منشوره على فيسبوك: “إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتني بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها السيد الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلاً عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعياً وجغرافياً، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سبباً أساسياً وراء هذا الشعور”.

التقاليد القضائية


وأكمل المستشار محمود فوزى: “ولا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلاساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان”. 

أعود وأشكر السيد الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين.
 

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