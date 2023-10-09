محمد يوسف: الأهلي كان الأحق بالفوز على الإسماعيلي

قال محمد يوسف المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، إن الفريق الأحمر هدفه الفوز في كل المباريات التي يخوضها، وهو ما تحقق على حساب الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري المصري.

وأضاف يوسف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الإسماعيلي ليس من السهل عليه التأخر بثلاثة أهداف، خاصة وأنه عرض اللاعبين لحالة من الإحباط الشديد.

وأشار إلى أن الأهلي كان الأحق بالفوز على الإسماعيلي، بفضل الأداء المنتظم طوال دقائق المباراة، رغم سيطرة الدراويش في بعض الأوقات، إلا أن الأحمر كان ناجح في إدارة اللقاء بالطريقة المناسبة له.

واختتم تصريحاته «كوكا يستحق فرصة كولر له في الأهلي، ومصطفى شوبير منافس قوي للشناوي على حراسة المرمى، بينما كولر خلق منافسة قوية بين اللاعبي بتطبيق سياسة التدوير».

https://www.youtube.com/watch?v=kv6RqNhZqc0