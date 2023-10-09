تواصل غارات الاحتلال على غزة.. ونزوح 123 ألف فلسطيني

لا تزال قوات الاحتلال تواصل غاراتها على قطاع غزة، وسط ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة والقطاع إلى 450.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ اندلاع الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: "لقد نزح أكثر من 123,538 شخصًا داخليًا في غزة، معظمهم بسبب مخاوف الحماية وتدمير منازلهم"، مع مأوى أكثر من 73,000 شخص في المدارس.

من جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تابعة للوكالة تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة.

وقال الحساب الرسمي للأمم المتحدة على منصة "إكس"، إن مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في غزة أصيبت إصابة مباشرة.

وأضاف الحساب، أن الأونروا تأوي أكثر من 70 ألف نازح في 64 مدرسة من مدارسها.

وحسب الأونروا، من المرجح أن تزداد أعداد النازحين مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية من قبل قوات الاحتلال بما في ذلك على المناطق المدنية.