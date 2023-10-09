برامج تدريبية بجامعة الوادي الجديد لرفع مستوى وعي المسئولين بحقوق ذوي الإعاقة

نظم مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد ، بإشراف هيئة أمديست مصر برامج تدريبية بعنوان "القانون المصري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 و"التصميم الشامل للتعليم" (UDL) وذلك يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023 بهدف مناقشة بنود الجزء الخاص بالتعليم العالي لقانون رقم 10 لعام 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك التعرف على حقوق ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية.

وتم شرح القواعد الإرشادية والمبادئ الرئيسة للتصميم الشامل للتعلم التي تتطلب من أعضاء هيئة التدريس التفكير بشكل استباقي في احتياجات الطلاب جميعاً لتحقيق مبدأ الشمولية في التعليم العالي، بالإضافة إلى التدريب بشكل عملي على تطبيق أهم الممارسات للتصميم الشامل للتعلم .

حضر الورشة 55 متدرباً من عمداء الكليات ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأمناء الكليات وبعض مديري العموم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة ، وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة التي عقدت بقاعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمبنى الإداري بالجامعة.



وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، أن البرامج التدريبية تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية لمنسوبي الجامعة ، بهدف رفع مستوى الوعى والمعرفة لدى منسوبي الجامعة في التعامل مع الطلاب ذوى الإعاقة ، وذلك إيماناً بإعطاء الطلاب من ذوي الإعاقة حقوقهم كافة التي يكفلها لهم الدستور والقانون ليكون لهم دوراً إيجابي في المجتمع واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل.

من جانبها ، قالت الدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، أن الدورة التدريبية تحقق أهداف مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة الذى يسعى إلى تعظيم قدرات وإمكانيات هذه الفئة من الطلاب وتحقيق الإتاحة التعليمية الشاملة لطلاب الجامعة.

وأوضح أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لدمج هؤلاء الطلاب في شتى النواحي التعليمية والأنشطة الطلابية ، الأمر الذي يُسهم في تحقيق التوافق الاجتماعي والنفسي للطلاب ذوى الإعاقة بكليات الجامعة المختلفة.