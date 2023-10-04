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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيد القومي الـ 64.. محافظة الوادي الجديد تُقيم احتفالية يوم الوفاء

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي (٦٤) للمحافظة و(يوم الوفاء)؛ تقديرًا وعرفانًا بجهود المخلصين في مسيرة التنمية، والتي أقيمت بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الديوان العام الكبرى، بحضور لفيفٍ من المحافظين السابقين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة ومديري العموم السابقين، ورجال الدين، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وسط حضورٍ حاشد من المواطنين والأهالي.

حيثُ انطلقت فعاليات الاحتفالية وسط أجواءٍ تُسودها مشاعر الانتماء والامتنان، وشهدت كلمات السادة المحافظين السابقين، كما تضمنت فقرات فنية وشعرية، وأوبريت يصف نشأة وتطور المحافظة بعنوان (حدوتة واحاتية) من آداء كورال الموهوبين بالتربية والتعليم، بالإضافة لعرض فيلم "أوائل التنوير في تاريخ محافظة الوادي الجديد من أبناء الوادي الجديد"؛ امتنانًا وعرفانًا بدورهم الفارق في نهضة المحافظة.

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وخلال كلمته، قدّم المحافظ التهنئة بمناسبة حلول الذكرى ال ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة، والذكرى ٤٦ للعيد القومي للمحافظة، مُستعرضًا أهم المشروعات القومية والتنموية التي حظيت بها المحافظة في عهد فخامة الرئيس- عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُعربًا عن بالغ التقدير للقيادة السياسية الاستثنائية على ما أولته من اهتمامٍ غير مسبوق لأبناء الوادي الجديد.

وتوجّه المحافظون السابقون بخالص الشكر والتقدير لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي تُعمق أواصر الترابط، وتؤكد معاني التكامل، مُشيدين بما لمسوه من طفرةٍ حقيقية على أرض المحافظة.

الوادي الجديد تحتفل بعيدها القومي الـ 64

كما تضمن الحفل كلمة لرئيس جمعية الأورمان، ورئيس مجلس إدارة شركة رخاء للاستثمار الزراعي الذي أشاد بالجهود المصرية لجذب الاستثمار الجاد، وكلمة لرئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر حول موقف المشروع القومي لإنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور، واختتم بكلمة لأسقف الوادي الجديد والواحات، أكّد خلالها على معاني الانتماء وصلابة الروح الوطنية المصرية.

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