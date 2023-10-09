عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز شباب حياة كريمة بكفر الشيخ تحتفل بذكرى نصر أكتوبر .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم مركز شباب بنى بكار بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مبادرة «معا لمستقبل أفضل» مجموعة من الفعاليات والاحتفالات بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة أعضاء المركز من النشء والشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ.

وكيل «صحة كفر الشيخ» تتفقد مستشفى الصدر ومنشآت طبية بـ قلين.. صور

أسرة أحمد الطنطاوي تستخرج توكيلات دعمه للترشح في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

تضمنت الفعاليات ندوة تثقيفية عن دور القوات المسلحة و تقديم فقرات فنية من إلقاء الشعر والغناء ورسم على وجوه الأطفال وفقرات رياضية ترويحية بحضور ولاء منيسي، رئيس مبادرة «معا لمستقبل أفضل» ولفيف من أعضاء مركز الشباب أعقبها توزيع الجوائز والهدايا على المشاركين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن احتفالات الهيئات الشبابية والرياضية بذكرى نصر أكتوبر، يأتى تعبيراً عن مشاعر الفخر بالنصر واحتفاءً برجال القوات المسلحة لما يقدمونه من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكداً أن العمل بروح  أكتوبر هو السبيل لطريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

انطلقت الفعاليات بمراكز شباب حياة كريمة بمطوبس بإشراف مصطفي غريب، وكيل الشباب بالمديرية ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وحضور أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.

IMG-20231009-WA0017
IMG-20231009-WA0017
IMG-20231009-WA0020
IMG-20231009-WA0020
IMG-20231009-WA0016
IMG-20231009-WA0016
IMG-20231009-WA0018
IMG-20231009-WA0018
IMG-20231009-WA0019
IMG-20231009-WA0019
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تشديد الإجراءات العسكرية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و4 مدارس في غزة

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

هل يجوز ترك سجدة التلاوة لعذر أو بدون.. الافتاء توضح التصرف الشرعي

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

موضوعات متعلقة

وكيل «صحة كفر الشيخ» تتفقد مستشفى الصدر ومنشآت طبية بـ قلين.. صور

محافظ كفر الشيخ يناقش استعداد وجاهزية المحافظة لإدارة الأزمات.. صور

أسرة أحمد الطنطاوي تستخرج توكيلات دعمه للترشح في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

انطلاق فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة كفر الشيخ.. صور

تحرير 120 محضراً خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بكفر الشيخ

رفع 2212 طن قمامة وأتربة في حملة مكبرة للنظافة بكفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ: الشباب في مقدمة أولويات الدولة.. صور

«زراعة الأشجار» ضمن فعاليات البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

رئيس صحة الشيوخ: خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع

مش ناوي أرجّعله فلوسه .. قريبه ضربه بالرصاص في الأرض الزراعية بسوهاج

الدفاع المدني الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وبرنامج الطروحات

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي بقيادة أمريكا.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

سعر فستان درة في باريس يثير الجدل | رقم خرافي

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ