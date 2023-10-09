مراكز شباب حياة كريمة بكفر الشيخ تحتفل بذكرى نصر أكتوبر .. صور

نظم مركز شباب بنى بكار بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مبادرة «معا لمستقبل أفضل» مجموعة من الفعاليات والاحتفالات بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة أعضاء المركز من النشء والشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ.

تضمنت الفعاليات ندوة تثقيفية عن دور القوات المسلحة و تقديم فقرات فنية من إلقاء الشعر والغناء ورسم على وجوه الأطفال وفقرات رياضية ترويحية بحضور ولاء منيسي، رئيس مبادرة «معا لمستقبل أفضل» ولفيف من أعضاء مركز الشباب أعقبها توزيع الجوائز والهدايا على المشاركين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن احتفالات الهيئات الشبابية والرياضية بذكرى نصر أكتوبر، يأتى تعبيراً عن مشاعر الفخر بالنصر واحتفاءً برجال القوات المسلحة لما يقدمونه من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكداً أن العمل بروح أكتوبر هو السبيل لطريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

انطلقت الفعاليات بمراكز شباب حياة كريمة بمطوبس بإشراف مصطفي غريب، وكيل الشباب بالمديرية ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وحضور أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.

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