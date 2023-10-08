أسرة أحمد الطنطاوي تستخرج توكيلات دعمه للترشح في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

شهد مكتب الشهر العقاري بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، قيام أسرة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، باستخراج توكيلات دعمه في الانتخابات الرئاسية؛ لتقديمها ضمن أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، قد أعلنت عن تخصيص 8 مكاتب ومقار للشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ؛ لاستخراج توكيلات دعم مرشحي الرئاسة، ضمت مكاتب الحامول، وبلطيم، والرياض، وغرب ضواحي كفر الشيخ، وشرق كفر الشيخ، ومطوبس، والجرايدة في مركز بيلا، ومكتب الشهر العقاري في مدينة دسوق.