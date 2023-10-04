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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

صدى البلد

أعلن جمال سمير محرم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محرم للمحاماة والاستشارات القانونية أنه بصدد تقديم بلاغ لمعالي المستشار النائب العام ضد الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي  وذلك لتحصله بدون وجه حق حال ثبوت ذلك على بدلات من نقابة الصحفيين بما يعادل ٣٦٠٠ جنيه شهريا .

وكتب عبر صفحته على الفيس بوك : “ أنه يتحصل على هذا المبلغ منذ ترك العمل كصحفي في دار الكرامة للصحافة و الطباعة والنشر بتاريخ ٣٠ /٣ /٢٠١٤ وحتى الان وطبقا لما نشره موقع مصر تايمز و لم يخطر جهة عمله السابقة للنقابة بترك المذكور العمل لديها طبقا للقانون ”.

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بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

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