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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل «صحة كفر الشيخ» تتفقد مستشفى الصدر ومنشآت طبية بـ قلين.. صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

تفقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الأحد، إدارة قلين الصحية، وبرفقتها الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور حسن يوسف، عضو المكتب الفني، والدكتورة آمال حجاج، مدير عام إدارة الرعاية الأساسية، وفريق الرعاية الأساسية.

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شملت الجولة التفقدية لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والفريق المرافق لها، المرور على مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وعقدت اجتماعاً مع مدير المستشفى وفريق العمل، ناقشت خلاله ما تم رصده أثناء المرور من سلبيات وملاحظات، كما قامت بالتوجيه بضرورة تلافي هذه السلبيات والعمل على عدم تكرارها.

وتوجهت الدكتورة إلهام محمد محمود، إلى إدارة قلين الصحية، وجرى المرور على الوحدات الصحية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، ومستشفى قلين، وعقب المرور عقدت اجتماعاً بالإدارة ناقشت خلاله أيضاً ما تم رصده أثناء المرور من سلبيات وملاحظات، وقامت بالتوجيه بضرورة تلافي هذه السلبيات والعمل على عدم تكرارها.  
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كما أكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أن هذه الحملات تأتي لضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

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