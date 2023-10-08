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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش استعداد وجاهزية المحافظة لإدارة الأزمات.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد اجتماعاً، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والجهاز التنفيذي بالمحافظة للوقوف علي مدي استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال مراجعة وحصر كافة المعدات.
 

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من الاجتماع هو متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال جولته التفقدية يوم الجمعة الماضية، لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة؛ للتأكد من جاهزية غرف إدارة الأزمات المركزية بالمحافظات لإدارة أي أزمة، والتي تضمنت عددًا من التكليفات لمراجعة كافة المعدات والسيارات والإمكانات بالمحافظات، وإجراء الصيانات اللازمة للوصول إلى نسبة كفاءة 100% استعدادًا لمواجهة الطوارئ والأزمات والقدرة على التعامل معها.

وأشار إلى ما أوضحه رئيس الجمهورية، من التنسيق الكامل للشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة الموجودة في القيادة الاستراتيجية.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ، جميع رؤساء المراكز والمدن ومديري عموم المديريات الخدمية والقطاعات المختلفة بالمحافظة بسرعة حصر المعدات والمهمات والعناصر الفنية بكل جهة، مع ضرورة إيضاح كفاءة المُعَدَّة وقدرتها على العمل لوضع خطط استباقية لإدارة الأزمات، وتقديم يومية حالة فنية لكل جهة، لإمكانية تفقدها من قِبل اللجان الفنية الهندسية.

 

 ووجه بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية بالمحافظة للمرور والتأكد من توافر عوامل الحماية الكاملة، وتنفيذ خطط الإخلاء، والتأكد من أمن وسلامة المنشآت، وتشكيل فِرق مدربة لمجابهة والحد من إخطار الحرائق، مشدداً على متابعته المستمرة لهذا الملف، موجهًا التنفيذيين بالالتزام بالتوقيتات التي تم تحديدها حتى يتم التعامل مع أي مشكلة قد تظهر أولًا بأول.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن أجهزة المحافظة بذلت جهوداً كبيرة في ملف الأزمات والكوارث من خلال إنشاء وتطوير مراكز الأزمات بالوحدات المحلية وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانيكية ، بالإضافة إلى تشكيل لجان مسبقه للمرور على الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للوقوف على مدى كفاءة المعدات وقدرتها على العمل من عدمه، مقرراً تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور على كافة الوحدات المحلية والمديريات للوقوف على مدى جاهزيتهم لإدارة الأزمة من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فني بمدى كفاءتها ، بالإضافة إلى مراجعة مراكز الأزمات ومدى جاهزيتها وقدرة العاملين بها على إدارة الأزمة والتواصل مع المركز الرئيسي بالمحافظة.

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IMG-20231008-WA0169
IMG-20231008-WA0168
IMG-20231008-WA0168
إدارة الأزمات والكوارث إدارة الأزمات الأزمات والكوارث الرئيس عبد الفتاح السيسي السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام للمحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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