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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

بدأت جامعة كفر الشيخ بتنفيذ العديد من برامج التوعية للشباب منها تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية تغطي جميع كليات الجامعة وحملات توعية يومية بالحرم الجامعي تستهدف الطلبة داخل الحرم الجامعي لتوعية الطلبة بأخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك عوامل كثيرة أسهمت في انتشار ظاهرة الإدمان في المجتمع منها التغيير في الأنماط والسلوكيات الاجتماعية للأفراد، إلى جانب انعدام الأمان بين الأطفال في الأسر المفككة، وضعف الأفراد على مواجهة مشاكلهم والهروب إلى الإدمان، وكذلك انعدام الوازع الديني لدى تجار المخدرات ومروجي الأدوية المسببة للإدمان.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات مؤكداً حرص الجامعة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

من جانبها، أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هناك العديد من المحاور يجب التمسك بها، منها تعاليم القيم التربوية، بجانب غرس المبادئ السليمة والصحيحة والقيم والفضيلة بين الأبناء، مع التأكيد على تنفيذ قوانين مكافحة المخدرات، بالإضافة إلي تعميم مراكز علاج المدمنين، ومحاولة حل المشاكل الاجتماعية المسببة للإدمان.

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