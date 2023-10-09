الجولة الثالثة .. مواجهات قوية اليوم بدوري المحترفين

تستكمل اليوم الأثنين منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة في الأسبوع الثالث من البطولة.

وتأتي المواجهات كالأتي :



دكرنس & أسوان



يستضيف فريق دكرنس نظيره نادي أسوان في الرابعة عصرا ، في اللقاء الذي سيقام علي استاد دكرنس الرياضي ،ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .



يدخل دكرنس اللقاء وهو في المركز الخامس عشر بنقطة وحيدة ،بينما يدخل أسوان اللقاء وهو بالمركز الثانى عشر برصيد ٣ نقاط جمعهم من خساره امتم بتروجيت وفوز أمام النجوم بالجولة الماضية .

بترول أسيوط -بتروجيت

تنطلق في السادسة والنصف عصرا علي إستاد بتروسبورت مواجهة مرتقبة بين فريقي بترول أسيوط وبتروجيت.

وكان فريق بتروجيت قد حقق الفوز بالجولة الأولي علي فريق أسوان ،كما حقق الفوز بالجولة الماضية علي فريق القناة أيضا ،بينماخسر فريق بترول أسيوط امام فريق بروكسي بالجولة الماضية.



النجوم والقناة

أما المواجهة الثالثة تجمع بين فريقي النجوم وفريق القناة في اللقاء الذي يقام علي استاد بني سويف الرياضي ، في الرابعة عصرا، ويسعي فريق النجوم للفوز للخروج من سلسله النتائج السئية حيث تعادل النجوم بالجولة الأولي أمام مكادي وخسر بالجولة الثانية أمام أسوان ،وخسر أيضا القناة بثنائية أمام فريق بتروجيت بالجولة الماضية .



النصر للتعدين & مصر للمقاصة

يستضيف فريق النصر للتعدين في الرابعة عصرا نظيره فريق مصر للمقاصة علي ملعب النصر للتعدين ،ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين ،حيث خسر فريق النصر للتعدين بالجولة الثانية بثلاثية امام فريق لافيينا ،وخسر ايضا فريق مصر للمقاصة بهدف لاشئ امام فريق السكة الحديد .

بروكسي & لافيينا

يستضيف فريق بروكسي نظيره فريق لافيينا ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين والتى سيقام علي ملعب نادي بروكسي بالرابعة عصرا ،يدخل فريق لافيينا اللقاء وقد حقق الفوز بالجولة الثانية علي فريق النصر للتعدين بثلاثية ،و يدخل فريق بروكسي اللقاء وقد محقق الفوز علي فريق بترول أسيوط بالجولة الثانية .



جمهورية شبين & مكادي

يلتقي فريق جمهوريه شبين امام نظيره فريق مكادي في اللقاء الذي سيقام علي استاد شبين الرياضي ،يدخل جمهوريه شبين اللقاء وهو متلقي خسارة كبيرة بالجولة الثانية أمام فريق المصرية للاتصالات برباعية ،بينما يدخل فريق مكادي اللقاء وهو متعادلا تعادل ايجايبي بهدفين لكل فريق امام فريق دكرنس .