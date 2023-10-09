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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم دمياط يشدد على الجدية والالتزام بالمدارس

تعليم دمياط
تعليم دمياط

واصل "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الاثنين، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة كفر البطيخ الابتدائية الحديثة.

بدأ "وكيل الوزارة" جولته مقدمًا التهنئة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف متمنيا عاما جديدا سعيدا مملوء بالإنجازات والإبداع.

وتفقد "عبد الرؤوف" الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

كما تفقد "وكيل الوزارة" أرجاء المدرسة معربا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة والعاملين بها، موجها بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من كافة العاملين لتقديم خدمة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب.

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